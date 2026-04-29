Amazon dépasse les prévisions de croissance d'AWS mais annonce une baisse de son résultat d'exploitation ; son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Amazon AMZN.O recule de 1,2 % à 256,67 dollars en séance prolongée

** La société a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires dans le cloud , grâce aux dépenses importantes des entreprises dans ses services de cloud computing, celles-ci intensifiant leur adoption de l'intelligence artificielle

** AMZN affirme que ses dépenses d'investissement prévues de 200 milliards de dollars cette année généreront des rendements à court terme grâce à l'infrastructure d'IA

** Le chiffre d'affaires d'AWS a bondi de 28 % pour atteindre 37,6 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 36,61 milliards de dollars - données LSEG

** Cependant, la société prévoit un résultat d'exploitation compris entre 20 et 24 milliards de dollars pour le trimestre en cours, soit un chiffre inférieur à l'estimation médiane de 22,62 milliards de dollars

** À la dernière clôture, AMZN affichait une hausse de 14 % depuis le début de l'année