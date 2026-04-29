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Amazon dépasse les attentes mais inquiète par ses investissements massifs
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 22:51

Malgré des résultats solides portés par le cloud et la publicité, le groupe voit son titre reculer, les marchés s'interrogeant sur l'ampleur de ses dépenses dans l'intelligence artificielle.

Amazon a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un bénéfice par action de 2,78 dollars, largement au-dessus des 1,64 dollar anticipés. Le chiffre d'affaires a atteint 181,52 milliards de dollars, dépassant également les prévisions fixées à 177,30 milliards. La performance est notamment soutenue par Amazon Web Services, dont les revenus ont progressé de 28% sur un an pour atteindre 37,59 milliards de dollars, ainsi que par l'activité publicitaire, qui a généré 17,24 milliards.

Malgré ces résultats solides, les investisseurs restent préoccupés par le niveau élevé des dépenses, en particulier dans l'intelligence artificielle. Les investissements ont atteint 44,2 milliards de dollars sur le trimestre, contribuant à une chute de 95% du flux de trésorerie disponible sur douze mois, à 1,2 milliard. Amazon avait déjà indiqué que ses dépenses pourraient atteindre 200 milliards de dollars en 2026, dans un contexte de course aux investissements à l'échelle du secteur.

Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 194 et 199 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes fixées à 188,9 milliards. Toutefois, ces perspectives favorables n'ont pas suffi à rassurer le marché, le titre reculant de plus de 2% en raison des incertitudes persistantes sur la rentabilité future de ces investissements massifs.

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