Amazon déclare que le chiffre d'affaires annuel des puces électroniques dépasse désormais les 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires annuel d'Amazon.com

AMZN.O pour son activité de puces, qui produit ses processeurs Graviton et Trainium, dépasse désormais les 20 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Andy Jassy dans une lettre aux actionnaires jeudi.

Le taux d'exécution de l'IA de l'unité cloud de la société a également dépassé les 15 milliards de dollars au premier trimestre 2026, a déclaré Andy Jassy.