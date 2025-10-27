Amazon compte investir plus de 1,4 milliard d'euros aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 11:42
Ce montant, le plus important jamais débloqué par le groupe de Seattle depuis son arrivée dans le pays en 2020, sera notamment consacré à sa division d'infrastructures en ligne Amazon Web Services (AWS), mais aussi à ses activités de commerce électronique, avec l'objectif de dynamiser les ventes de ses PME partenaires aux Pays-Bas comme à l'international.
D'après Amazon, les quelque 4500 PME écoulant leurs produits sur sa plateforme néerlandaise Amazon.nl génèrent autour de 60% des ventes totales.
Mais 90% d'entre elles expédient leurs articles dans 170 pays, précise le groupe, dont 75% vers des pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, la France, les USA, le Royaume-Uni ou l'Italie, ajoute-t-il.
Amazon précise qu'il emploie actuellement un millier de personnes dans le pays, répartis entre ses bureaux d'Amsterdam et de La Haye et son centre logistique de Rozenburg.
