Amazon: collaboration stratégique entre AWS et RWE

(CercleFinance.com) - RWE a signé un accord-cadre stratégique avec Amazon Web Services (AWS) afin de renforcer ses initiatives de transformation numérique et de soutenir les efforts d'Amazon vers une alimentation énergétique plus durable.



L'accord s'appuie sur une relation déjà solide entre les deux sociétés. Amazon et RWE ont signé avec succès sept contrats d'achat d'électricité (PPA) aux États-Unis d'une capacité globale de 1,1 gigawatts, qui aident Amazon à alimenter ses opérations avec de l'énergie sans carbone.



L'accord prévoit que AWS fournisse à RWE des solutions de services cloud pour faire progresser son parcours de transformation numérique, y compris des capacités d'intelligence artificielle et d'analyse de données.



Ces outils contribueront à optimiser la prise de décision et les performances opérationnelles de RWE dans l'ensemble de ses activités, notamment le trading, la gestion des risques et l'optimisation des actifs énergétiques.



Ulf Kerstin, directeur commercial de RWE Supply & Trading, déclare : ' Cet accord représente une étape importante pour alimenter l'infrastructure numérique avec de l'énergie propre. ' De son côté, Howard Gefen, directeur général énergie et services publics chez AWS, affirme que la collaboration permettra à Amazon d'identifier de nouvelles sources d'énergie décarbonée.



AWS a déjà permis à RWE d'améliorer de 30 % les performances de certaines applications critiques migrées vers le cloud. L'accord prévoit également un renforcement des liens avec le laboratoire d'IA de RWE à Seattle pour développer des modèles de prévision avancés via le cloud.





