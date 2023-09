Amazon: collaboration stratégique avec Anthropic information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:55

(CercleFinance.com) - Amazon et Anthropic annoncent une collaboration stratégique en matière d'intelligence artificielle générative (IA) afin 'd'accélérer le développement des futurs modèles de fondation d'Anthropic et de les rendre largement accessibles aux clients AWS'.



Dans le cadre de la collaboration élargie, Anthropic formera et déploiera ses futurs modèles de base sur les puces AWS Trainium et Inferentia, en tirant parti des accélérateurs de machine learning hautes performances et économiques d'AWS (Amazon Web Services).



Par ailleurs, AWS deviendra en outre le principal fournisseur de cloud d'Anthropic pour les charges de travail critiques et Amazon investira jusqu'à quatre milliards de dollars dans Anthropic pour détenir une participation minoritaire dans la société.



Enfin, Anthropic s'engage à long terme à fournir aux clients d'AWS un accès aux générations futures de ses modèles de base via Amazon Bedrock, le service entièrement géré d'AWS qui 'fournit un accès sécurisé aux meilleurs modèles de base du secteur'.