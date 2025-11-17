Amazon cherche à lever 12 milliards de dollars en vendant des obligations aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O cherche à lever environ 12 milliards de dollars sur le marché américain des obligations d'entreprises, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Le géant du commerce électronique a déposé un dossier pour une vente d'obligations en six parties plus tôt dans la journée, sans en divulguer la taille, comme l'a montré un dépôt réglementaire.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.