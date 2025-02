Amazon: BPA en croissance de 86% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Amazon publie un bénéfice net de 20 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2024, soit un BPA de 1,86 dollar contre un dollar tout rond un an auparavant, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en augmentation de près de 61% à 21,2 milliards.



A 187,8 milliards de dollars, les revenus du géant technologique se sont accrus de 10% (+11% hors effets de change), la croissance d'AWS (+19%) ayant nettement surpassé celle des activités de commerce en ligne en Amérique du Nord (+10%) et à l'international (+8%).



'La saison des fêtes a été la plus réussie à ce jour pour Amazon', estime son CEO Andy Jassy, qui pointe aussi le lancement de nombreuses innovations dans sa division de cloud AWS, telles que sa nouvelle puce Trainium2 pour l'intelligence artificielle.



Pour le premier trimestre 2025, Amazon anticipe un bénéfice d'exploitation entre 14 et 18 milliards de dollars, à comparer à 15,3 milliards un an auparavant, ainsi que des revenus entre 151 et 155,5 milliards, en croissance de 5 à 9% en variation annuelle.





Valeurs associées AMAZON.COM 238,83 USD NASDAQ +1,13%