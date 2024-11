Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: BPA augmenté de plus de moitié au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Amazon publie un bénéfice net en augmentation de 54% à 15,3 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2024, soit 1,43 dollar par action (+52%), et un bénéfice d'exploitation de 17,4 milliards contre 11,2 milliards sur la même période en 2023.



Le chiffre d'affaires du géant du commerce en ligne et du cloud a augmenté de 11% pour atteindre 158,9 milliards de dollars, avec des progressions de ses trois segments Amérique du Nord (+9%), International (+12%) et Amazon Web Services (+19%).



'Nous avons donné le coup d'envoi de la saison des fêtes avec nos plus grands Prime Big Deal Days et le lancement d'une toute nouvelle gamme Kindle qui dépasse considérablement nos attentes', met notamment en avant son CEO Andy Jassy.



Pour le quatrième trimestre 2024, Amazon anticipe un bénéfice d'exploitation entre 16 et 20 milliards de dollars, contre 13,2 milliards un an auparavant, et un chiffre d'affaires entre 181,5 et 188,5 milliards, soit une croissance de 7 à 11% en comparaison annuelle.





Valeurs associées AMAZON.COM 186,40 USD NASDAQ -3,28%