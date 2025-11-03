 Aller au contenu principal
Amazon bondit après l'accord de 38 milliards de dollars conclu avec OpenAI pour AWS
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont augmenté de 4,86 % à 255,99 $ avant le marché après un accord de 38 milliards de dollars sur le cloud entre OpenAI et AWS

** AMZN fournira à OpenAI des services informatiques AWS alimentés par des centaines de milliers de GPU Nvidia NVDA.O pour former et exécuter des modèles d'IA

** OpenAI commencera à utiliser AWS immédiatement; toute la capacité prévue sera déployée d'ici fin 2026, avec une marge d'expansion jusqu'en 2027 et au-delà

** L'accord marque l'une des premières initiatives majeures d'OpenAI après sa restructuration; Reuters rapporte que la société prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars

** La frénésie de dépenses du secteur de l'IA, qui se chiffre en mille milliards de dollars, soulève des inquiétudes quant à une bulle potentielle, compte tenu de l'augmentation des valorisations et des engagements en matière d'infrastructure

** L'action AMZN a progressé de 11,32 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

AMAZON.COM
257,1300 USD NASDAQ +5,29%
NVIDIA
208,2800 USD NASDAQ +2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

