Amazon: AWS retenu pour la conduite autonome de BMW

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi que BMW avait choisi sa filiale AWS en tant que principal fournisseur de capacités 'cloud' en vue du développement de sa plateforme de conduite autonome.



Le constructeur automobile allemand prévoit de s'appuyer sur AWS afin de concevoir son système avancé d'aide à la conduite (ADAS) de nouvelle génération et imaginer de nouvelles fonctionnalités pour sa prochaine génération de véhicules, la 'Neue Klasse', dont le lancement est prévu en 2025.



Cette collaboration avec le géant américain de l'e-commerce, dont les termes financiers n'ont pas été rendus publics, portera notamment sur les outils de calcul, d'intelligence artificielle générative, d'Internet des objets (IoT), d'apprentissage automatique et de stockage d'AWS en vue de concevoir des véhicules BMW hautement automatisés.



BMW compte par ailleurs utiliser les toutes dernières avancées de la plateforme 'Snapdragon' mise au point par un autre groupe américain, Qualcomm, en vue de mettre en place un logiciel devant permettre une perception à 360 degrés du véhicule.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.14%