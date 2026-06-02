Amazon avance le Prime Day en juin et maintient sa durée de quatre jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre) par Arriana McLymore

Amazon.com AMZN.O organisera son événement commercial annuel Prime Day du 23 au 26 juin, après l'avoir lancé en juillet ces cinq dernières années, invoquant les grandes fêtes et les événements sportifs comme facteurs ayant motivé sa décision.

Le Prime Day est l'un des plus grands événements promotionnels de l'année pour Amazon. Il a contribué à générer 24,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de dépenses en ligne aux États-Unis en 2025, lorsque l'événement a été prolongé de deux à quatre jours, selon les données d'Adobe Analytics.

La société de commerce électronique tient compte des événements américains et mondiaux, des fêtes religieuses et des jours fériés lorsqu'elle choisit les dates du Prime Day chaque année. “Cette année, nous avons la Coupe du monde de football de la FIFA ”, a déclaré Jamil Ghani, vice-président international d’Amazon Prime, à Reuters. “Nous avons également le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, et nous avons donc estimé que cette semaine (à partir du 22 juin) était la meilleure semaine pour nous pour organiser le Prime Day.”

La Coupe du monde de football 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet, tandis que le jour de l’indépendance des États-Unis est le 4 juillet.

Amazon a organisé son dernier Prime Day en juin en 2021.

Le géant du commerce électronique basé à Seattle espère que ses membres feront le plein de produits alimentaires périssables et d’autres produits de première nécessité pour la Coupe du monde et les fêtes. Les produits périssables, notamment les bananes et les glaces, occupent une place de plus en plus importante dans les paniers d’achat des membres Prime, à mesure qu’Amazon étend ses livraisons le jour même et le lendemain. En août, l’entreprise a ajouté la livraison gratuite le jour même des denrées périssables pour les membres Prime.

Maintenant que le Prime Day a lieu en juin, Adobe Analytics “s'attend à une forte croissance d'une année sur l'autre pour ce mois, alimentée par les ventes et les remises attendues dans les principales catégories telles que l'électroménager, les fournitures de bureau, la maison et le jardin, et bien d'autres”, a déclaré Vivek Pandya, analyste en chef chez Adobe Digital Insights.

La rapidité des livraisons de produits alimentaires est un élément central de la stratégie d'Amazon pour concurrencer Walmart WMT.O , le plus grand distributeur alimentaire des États-Unis. Le service d'abonnement de Walmart, Walmart+, propose une livraison le jour même en moins de trois heures, certaines commandes arrivant en seulement 30 minutes. Ce service a joué un rôle essentiel dans la perte de parts de marché d'Amazon dans le commerce électronique.

Ghani a déclaré qu’il s’attendait à ce que les produits alimentaires représentent une part plus importante des livraisons d’Amazon à l’avenir, car la fréquence d’achat de denrées périssables et non périssables est plus élevée que celle des produits de beauté, des vêtements et des appareils électroniques.

“À mesure que les produits alimentaires et les produits d'entretien ménager prendront de l'importance dans l'ensemble de notre activité... leur part en pourcentage du nombre total d'articles que nous expédions augmentera”, a déclaré Ghani.