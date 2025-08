Amazon: augmentation d'un tiers du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Amazon a dévoilé jeudi soir, au titre du deuxième trimestre 2025, un BPA en croissance d'un tiers à 1,68 dollar, battant largement l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation en hausse de 31% à 19,2 milliards.



Les revenus du géant technologique ont augmenté de 13% à 167,7 milliards (+12% hors effets de changes), portés à la fois par le commerce en ligne (+11% en Amérique du Nord, +16% à l'international) et par Amazon Web Services (+17,5%).



'Nos progrès en matière d'intelligence artificielle dans tous les domaines continuent d'améliorer l'expérience client, la vitesse d'innovation, l'efficacité opérationnelle et la croissance de l'entreprise', met en avant son CEO Andy Jassy.



Pour le troisième trimestre 2025, Amazon table sur un bénéfice d'exploitation entre 15,5 et 20,5 milliards de dollars, contre 17,4 milliards un an auparavant, et sur des revenus entre 174 et 179,5 milliards, en croissance de 10 à 13%.





