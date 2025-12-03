 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 121,00
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon ajoute un onglet "actualités" à Prime Video pour accroître le nombre d'utilisateurs
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi le lancement d'un onglet dédié à l'actualité sur son service de streaming Prime Video, qui sera disponible gratuitement pour tous les clients américains d'ici la fin de l'année.

La section, qui héberge des réseaux d'information tels que ABC News Live, CBS News 24/7, LiveNOW de Fox, CNN Headlines et NBC News NOW, couvrira une large sélection de sujets tels que l'actualité mondiale, nationale et régionale.

Le géant du commerce électronique cherche à faciliter l'accès des clients aux réseaux en direct et à accroître sa base d'utilisateurs, alors qu'il est confronté à une forte concurrence de la part de rivaux désireux d'augmenter leur part de marché.

Mercredi, Amazon a également annoncé la création d'une chaîne par abonnement permettant aux clients de regarder une sélection de films et d'émissions de Sony Pictures.

Sony Pictures Core est disponible sur Prime Video pour les clients aux États-Unis et au Canada pour 6,99 dollars par mois.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,6550 USD NASDAQ -0,75%
SONY GROUP
24,390 EUR Tradegate -2,09%
SONY GROUP
112,090 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank