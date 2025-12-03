Amazon ajoute un onglet "actualités" à Prime Video pour accroître le nombre d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé mercredi le lancement d'un onglet dédié à l'actualité sur son service de streaming Prime Video, qui sera disponible gratuitement pour tous les clients américains d'ici la fin de l'année.

La section, qui héberge des réseaux d'information tels que ABC News Live, CBS News 24/7, LiveNOW de Fox, CNN Headlines et NBC News NOW, couvrira une large sélection de sujets tels que l'actualité mondiale, nationale et régionale.

Le géant du commerce électronique cherche à faciliter l'accès des clients aux réseaux en direct et à accroître sa base d'utilisateurs, alors qu'il est confronté à une forte concurrence de la part de rivaux désireux d'augmenter leur part de marché.

Mercredi, Amazon a également annoncé la création d'une chaîne par abonnement permettant aux clients de regarder une sélection de films et d'émissions de Sony Pictures.

Sony Pictures Core est disponible sur Prime Video pour les clients aux États-Unis et au Canada pour 6,99 dollars par mois.