Amazon a lancé une application Amazon Bazaar autonome dans 14 nouveaux pays

(AOF) - Amazon a annoncé avoir récemment lancé une application Amazon Bazaar, son service d'e-commerce à bas coûts, dans 14 pays, dont l'Argentine, Bahreïn, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, Hong Kong, la Jamaïque, le Koweït, le Nigeria, Oman, le Pérou, les Philippines, le Qatar et Taïwan. "Plus d'un million d'articles sont disponibles à la vente sur Haul à moins de 10 dollars, dont beaucoup à moins de 5 dollars," a souligné le cybermarchand. Amazon Bazaar est connu sous le nom de Haul aux Etats-Unis.
