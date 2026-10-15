Amaero en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 20 millions de dollars américains

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15 octobre - ** L'action d'Amaero AMRO.O , un fabricant américain de poudres métalliques sphériques réfractaires et d'alliages de titane à haute valeur ajoutée, progresse de 1,7 % à 4,32 dollars lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse de 20 millions de dollars américains

** Le titre a ouvert à 4,10 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 4,25 dollars, valorisant la société à 117 millions de dollars

** AMRO a cédé 4,7 millions d’actions lors de cette introduction en bourse, qui avait été reportée le mois dernier en raison de conditions de marché défavorables

** Baird a agi en tant que chef de file de l’opération; Lake Street a agi en tant que co-chef de file pour cette offre

** AMRO possède son site de production et son siège social dans le Tennessee