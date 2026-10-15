 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amaero en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 20 millions de dollars américains
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 20:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action d'Amaero AMRO.O , un fabricant américain de poudres métalliques sphériques réfractaires et d'alliages de titane à haute valeur ajoutée, progresse de 1,7 % à 4,32 dollars lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse de 20 millions de dollars américains

** Le titre a ouvert à 4,10 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 4,25 dollars, valorisant la société à 117 millions de dollars

** AMRO a cédé 4,7 millions d’actions lors de cette introduction en bourse, qui avait été reportée le mois dernier en raison de conditions de marché défavorables

** Baird a agi en tant que chef de file de l’opération; Lake Street a agi en tant que co-chef de file pour cette offre

** AMRO possède son site de production et son siège social dans le Tennessee

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
Pétrole Brent
105,72 -0,37%
SOITEC
129,85 -7,71%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank