Amadeus: résultats trimestriels et rachats d'actions salués

(CercleFinance.com) - Amadeus a fait état mardi de solides résultats au titre du troisième trimestre et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions, ce qui faisait bondir son titre de presque 5% à la Bourse de Madrid.



Le groupe espagnol, spécialisé dans les technologies de réservations aériennes, a vu son chiffre d'affaires grimper de 14,5% à 1,39 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, une performance globalement en ligne avec les prévisions du consensus.



Le fournisseur de services pour le secteur des voyages a vu son résultat opérationnel (Ebitda) progresser de 21,6% à 547,7 millions d'euros, là où les analystes prévoyaient environ 535 millions.



S'il dit rester vigilant face à la situation économique et géopolitique, le groupe s'est montré 'optimiste' concernant son activité et a confirmé dans la foulée ses objectifs annuels.



Amadeus a par ailleurs annoncé la mise en oeuvre d'un nouveau programme de rachat d'actions devant porter sur un maximum de 8,8 millions de titres, soit un peu moins de 2% de on capital, soit une enveloppe totale de plus de 625 millions d'euros.





