 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amadeus progresse en surmontant les vents contraires liés aux opérations de change
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société espagnole de technologie de voyage Amadeus AMA.MC augmentent d'environ 3 % après avoir surmonté les vents contraires liés aux opérations de change dans les résultats du quatrième trimestre et dépassé les attentes en matière de bénéfices

** Son bénéfice a atteint 577,9 millions d'euros (682,04 millions de dollars) au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 555,6 millions d'euros, selon les données de LSEG

** Jefferies déclare que les résultats du 4T25 sont "solides", tandis que les objectifs pour l'année fiscale 26 et les nouveaux objectifs à moyen terme sont conformes au consensus et indiquent une croissance soutenue du chiffre d'affaires à un chiffre

** Le chiffre d'affaires de la division Hospitality Solutions a augmenté de 14% à taux de change constant, ce qui, selon Bernstein, reflète une contribution accrue des migrations de Marriott MAR.O et d'Accor ACCP.PA , qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026

(1 $ = 0,8473 euro)

Valeurs associées

ACCOR
48,9900 EUR Euronext Paris -1,01%
AMADEUS IT GRP BR-A
53,0800 EUR Sibe +2,63%
MARRIOTT INTL RG-A
350,5700 USD NASDAQ +0,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank