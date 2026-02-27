Amadeus progresse en surmontant les vents contraires liés aux opérations de change

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société espagnole de technologie de voyage Amadeus AMA.MC augmentent d'environ 3 % après avoir surmonté les vents contraires liés aux opérations de change dans les résultats du quatrième trimestre et dépassé les attentes en matière de bénéfices

** Son bénéfice a atteint 577,9 millions d'euros (682,04 millions de dollars) au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 555,6 millions d'euros, selon les données de LSEG

** Jefferies déclare que les résultats du 4T25 sont "solides", tandis que les objectifs pour l'année fiscale 26 et les nouveaux objectifs à moyen terme sont conformes au consensus et indiquent une croissance soutenue du chiffre d'affaires à un chiffre

** Le chiffre d'affaires de la division Hospitality Solutions a augmenté de 14% à taux de change constant, ce qui, selon Bernstein, reflète une contribution accrue des migrations de Marriott MAR.O et d'Accor ACCP.PA , qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026

(1 $ = 0,8473 euro)