Amadeus IT: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Amadeus IT prend plus de 1% à Madrid avec le soutien de propos d'UBS, qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 67 à 80 euros sur le titre du distributeur espagnol de billets d'avions sur Internet.



Alors que des risques liés aux nouvelles capacités de distribution ont pesé au cours des 15 derniers mois, le broker prévoit une normalisation des tendances de désintermédiation et pointe des rachats d'actions potentiels ainsi qu'une valorisation faible.





Valeurs associées AMADEUS IT GRP BR-A 69,54 EUR Sibe +0,90%