Amadeis recrute une consultante spécialisée sur les actifs non cotés

(NEWSManagers.com) - La société de conseil aux investisseurs institutionnels Amadeis a annoncé, en milieu de semaine, le recrutement de Katia Slimani au poste de consultante spécialisée sur les actifs non cotés (capital investissement, infrastructures, dette privée). Diplômée de l' Institut d'études politiques de Paris, elle a commencé sa carrière chez Palico, plateforme de capital investissement pour institutionnels puis a intégré l' équipe relations Investisseurs de Partners Group, un fonds d' investissement suisse actif dans le private equity, la dette privée, les infrastructures et l' immobilier.

Dans le même temps, la firme a également recruté Cristina Ferreira en tant que responsable conformité et opérations. Celle-ci a commencé sa carrière au middle-office d' AXA IM, puis au middle et back-office de la Chambre de Commerce et d' Industrie de Paris Ile-de-France. Elle a ensuite poursuivi sa carrière chez CCI Finance en 2010, pour devenir en 2016 responsable back-middle office.