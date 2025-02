AMA : Signature d’un contrat de distribution exclusif entre AMA, Drone Act et Scopex

AMA et Drone Act sont heureux d’annoncer la signature d’un contrat de distribution exclusif avec la société Scopex pour leur nouveau produit, le SEEALL SURICATE, un dispositif de surveillance périmétrique de nouvelle génération. Spécialisée dans la distribution d’équipements de pointe en sécurité et défense, Scopex assurera la commercialisation de cette innovation.



Le SEEALL SURICATE est un dispositif mobile doté d’un mât télescopique, de radars de haute précision, de caméras PTZ puissantes. Il intègre les dernières avancées en intelligence artificielle embarquée ainsi que de drones déployables. Son architecture autonome permet une surveillance proactive et prédictive, capable d’anticiper, d’analyser et de réagir en temps réel aux menaces.



L’IA traite localement les données vidéo pour générer des alertes pertinentes tout en réduisant significativement les faux positifs. Les opérateurs ou les télésurveilleurs peuvent monitorer et interagir en temps réel depuis un PC, un smartphone ou une tablette, avec la possibilité de partager l’accès avec les responsables de site, les forces de l’ordre et les services d’intervention d’urgence.



Une solution d’avenir pour une surveillance prédictive



SEEALL SURICATE se distingue par ses avantages clés :



Souveraineté : Protection des données avec une technologie indépendante et maîtrisée.

Amélioration continue : L’IA embarquée permet de réduire systématiquement les faux positifs.