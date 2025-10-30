AMA : Résultats du 1er semestre 2025

En transition, AMA conjugue avancées de son offre IA et maîtrise renforcée de la trésorerie, avec une organisation agile pour piloter le déploiement commercial d’XpertEye en France et à l’international

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC51 – mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce ses résultats consolidés du 1er semestre 2025 (clos au 30 juin), arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 octobre 2025. En phase de transition, AMA enregistre un chiffre d’affaires en baisse, tout en poursuivant la diminution de sa consommation de trésorerie et le déploiement de ses solutions enrichies par l’IA pour les opérations de terrain, en mobilité, à l’échelle nationale et internationale.

Activité : Poursuite des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les travailleurs de terrain dans un environnement économique incertain

AMA poursuit l’enrichissement d’XpertEye par l’IA avec des innovations de portée structurante pour l’efficacité des opérations de terrain. Les nouveautés incluent la traduction multilingue en temps réel, la génération automatique de comptes rendus et le déploiement d’un assistant IA, Merlin, donnant accès en temps réel aux connaissances contextualisées des entreprises, des grands groupes et des services d’urgence.