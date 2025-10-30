 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 191,66
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMA : Résultats du 1er semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 30/10/2025 à 08:00

En transition, AMA conjugue avancées de son offre IA et maîtrise renforcée de la trésorerie, avec une organisation agile pour piloter le déploiement commercial d’XpertEye en France et à l’international
AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC51 – mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce ses résultats consolidés du 1er semestre 2025 (clos au 30 juin), arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 octobre 2025. En phase de transition, AMA enregistre un chiffre d’affaires en baisse, tout en poursuivant la diminution de sa consommation de trésorerie et le déploiement de ses solutions enrichies par l’IA pour les opérations de terrain, en mobilité, à l’échelle nationale et internationale.
Activité : Poursuite des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les travailleurs de terrain dans un environnement économique incertain
AMA poursuit l’enrichissement d’XpertEye par l’IA avec des innovations de portée structurante pour l’efficacité des opérations de terrain. Les nouveautés incluent la traduction multilingue en temps réel, la génération automatique de comptes rendus et le déploiement d’un assistant IA, Merlin, donnant accès en temps réel aux connaissances contextualisées des entreprises, des grands groupes et des services d’urgence.

Valeurs associées

AMA CORP
0,1670 EUR Euronext Paris -0,60%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Vol au Louvre: cinq nouvelles interpellations, annonce la procureure de Paris
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:01 

    Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL. Ces nouvelles interpellations ... Lire la suite

  • BURELLE : Les résistances sont proches
    BURELLE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 30.10.2025 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank