AMA : Résultats du 1er semestre 2023 et Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

- Efficacité du plan d’adaptation dans un contexte de marché toujours ralenti : chiffre d’affaires en baisse de -22% au 1er semestre et résultat net en amélioration de +52% par rapport au 1er semestre 2022.

- Chiffre d’affaires de 0,7 m€ sur le 3ème trimestre 2023, par rapport à 1,0 m€ au 3ème trimestre 2022, en maintenant sa clientèle.

- Situation de trésorerie nette à 9,5 m€, permettant de maintenir les investissements d’innovation et notamment l’intégration de l’Intelligence Artificielle aux solutions d’AMA.