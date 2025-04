AMA : Résultats annuels 2024 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

L’IA et la réalité augmentée démultiplient la performance et la productivité des acteurs de terrain

Reprise de la croissance du carnet de commandes

AMA CORPORATION PLC (« AMA », ISIN GB00BNKGC5, mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce ses résultats annuels consolidés audités, clos au 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d’administration du 28 avril 2025. Le Groupe revient sur sa transformation pour démultiplier la performance et la productivité des acteurs de terrain grâce à l’Intelligence Artificielle (IA) et communique son chiffre d’affaires et son carnet de commandes au titre du 1er trimestre 2025.

AMA : sa solution XpertEye devient une plateforme IA-centric au service de la performance terrain

En 2024, AMA a consolidé son repositionnement entamé fin 2022 en opérant un virage clair vers un modèle centré sur l’intelligence artificielle appliquée aux opérations terrain.

Portée par sa solution propriétaire XpertEye, désormais enrichie de modules IA spécialisés, AMA a confirmé sa capacité à transformer la donnée terrain en intelligence contextuelle à fort impact opérationnel. La plateforme XpertEye collecte et synchronise un ensemble de flux riches — vidéo, audio, interactions gestuelles, annotations, métadonnées environnementales — dans des contextes d’usage réels : intervention technique, monitoring opérationnel, formation, ou gestion d’incident.