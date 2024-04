AMA : Résultats annuels 2023 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

AMA Corporation annonce une forte réduction des pertes en 2023 et dévoile des innovations porteuses pour 2024



AMA CORPORATION PLC (“AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce ses résultats consolidés clos au 31 décembre 2023, arrêtés par le Board of directors lors de sa réunion du 24 avril 2024.



[...]



Amélioration de la performance opérationnelle avec une forte réduction des pertes



En 2023, AMA a réussi à réduire sa perte opérationnelle courante de 35% et sa perte nette de 62%, malgré une baisse de chiffre d’affaires à 3,0 M€ contre 4,3 M€ en 2022 (-30%). Ceci résulte de l’efficacité du plan de réduction des coûts, mis en œuvre mi-2022. Il a permis d’adapter la structure du Groupe au rythme d'adoption difficilement prévisible de la réalité assistée, un phénomène similaire à celui observé avec d’autres technologies de pointe. Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires ressort à 0,7 M€ : il est stable par rapport au 4ème trimestre 2023 et en baisse de -14% par rapport au 1er trimestre 2023.