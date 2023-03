AMA rend sa solution XpertEye compatible avec les principaux moteurs d’intelligence artificielle

AMA CORPORATION PLC ( AMA ) pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce un partenariat technologique avec Advanced Research In Artificial Neural Networks Inc ( ARIANN ), une société basée au Canada et spécialisée dans la recherche en Intelligence Artificielle depuis 2017.

Au travers de cette initiative, AMA entend permettre à ses clients de connecter les moteurs d’Intelligence Artificielle de leur choix aux solutions sécurisées XpertEye.

Cette compatibilité permettra à ses clients, par exemple, d’automatiser l’analyse de données (images, vidéos, textes, etc.) générées par les utilisateurs d’XpertEye et de simplifier certaines opérations clés comme l’établissement de comptes rendus, ou la mise en place automatique de procédures.

Les experts en IA d’ARIANN travaillent étroitement avec les experts en réalité assistée d’AMA. L’objectif de cette collaboration est d’apporter une réponse à l’intérêt croissant des grands groupes pour les gains de productivité liés à l’Intelligence Artificielle. Ces avancées seront intégrées dans de prochaines versions de la suite XpertEye.