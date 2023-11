AMA dévoile l'API XE Data Locker : Améliorer l'accessibilité des données et l'analyse pilotée par l'IA

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, est heureux d'annoncer le lancement de son API XE Data Locker. Cette technologie de pointe permet de stocker de manière sécurisée toutes les données générées lors d'une session XE aR ou XE aR+ dans un dossier dédié pendant une période prédéfinie, avec la possibilité de les récupérer par les parties autorisées.

Cette API est conçue pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises en matière de gestion et d'utilisation des données. Au cours d'une session XpertEye (XE), les participants génèrent une multitude d'informations, notamment de la vidéo, du son, des images, des annotations et des messages chat. L'API XE Data Locker garantit que ces données sont non seulement sauvegardées en toute sécurité, mais aussi facilement accessibles aux parties autorisées, y compris les outils d'intelligence artificielle (IA).