AMA CORP PLC réduit sa structure de coûts tout en préservant les fonctions clés de XpertEye

AMA CORPORATION PLC (« AMA », ISIN GB00BNKGC51, mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur
d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce une
adaptation significative de son organisation afin de réduire sa structure de coûts et de préserver les ressources
nécessaires à l'exploitation et à l'évolution de sa plateforme XpertEye.
Malgré les évolutions technologiques apportées à XpertEye, le rythme d'adoption des nouvelles solutions par les
entreprises demeure plus lent qu'anticipé. Dans un environnement économique qui continue de peser sur les
décisions d'investissement et d'allonger les cycles commerciaux, le niveau d'activité actuel de chiffre d’affaires ne
permet pas de maintenir la structure de coûts existante.
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