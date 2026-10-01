AMA CORP PLC réduit sa structure de coûts tout en préservant les fonctions clés de XpertEye

AMA CORPORATION PLC (« AMA », ISIN GB00BNKGC51, mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur

d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce une

adaptation significative de son organisation afin de réduire sa structure de coûts et de préserver les ressources

nécessaires à l'exploitation et à l'évolution de sa plateforme XpertEye.



Malgré les évolutions technologiques apportées à XpertEye, le rythme d'adoption des nouvelles solutions par les

entreprises demeure plus lent qu'anticipé. Dans un environnement économique qui continue de peser sur les

décisions d'investissement et d'allonger les cycles commerciaux, le niveau d'activité actuel de chiffre d’affaires ne

permet pas de maintenir la structure de coûts existante.