AMA : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l'année 2025

Chiffre d’affaires 4ème trimestre : -34%
Chiffre d’affaires annuel 2025 : 2 M€, -21%
57% des commandes de 2025 incluent des solutions d’intelligence artificielle
AMA CORPORATION PLC (« AMA », ISIN GB00BNKGC5, mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce son
chiffre d’affaires du 4ème trimestre (1er octobre au 31 décembre 2025) et de l’année 2025 (1er janvier au 31 décembre 2025). Les résultats 2025 audités du Groupe seront publiés le 30 avril 2026.
