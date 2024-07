AMA : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

AMA CORPORATION PLC (AMA), éditeur et intégrateur d’applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs mobiles connectés, publie son chiffre d’affaires consolidé à taux de change constant et non audité au titre du 1er semestre 2024.

[...]

Evolutions stratégiques majeures au 1er semestre 2024 Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'élève à 1,3 M€, en retrait de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente. Face à des conditions de marché difficiles, AMA s’est engagée dans une transformation profonde de son offre et de son organisation1. Le plan stratégique déployé au printemps place l'intelligence artificielle au cœur de ses opérations.