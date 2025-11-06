Alvotech progresse grâce à l'autorisation d'un nouveau médicament contre l'arthrite au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Alvotech ALVO.O augmentent de 2,4 % à 5 $ dans les premiers échanges

** ALVO et Advanz Pharma, une société privée, annoncent que l'autorité britannique de réglementation des médicaments a approuvé Gobivaz, un biosimilaire du Simponi de Johnson & Johnson JNJ.N pour les maladies liées au système immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse

** Gobivaz sera disponible en deux concentrations et sous forme de seringues pré-remplies et d'auto-injecteurs, indique la société

** Alvotech développe et fournit le médicament, tandis qu'Advanz Pharma détient les droits exclusifs pour le commercialiser en Europe et au Royaume-Uni, indique ALVO

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 63%