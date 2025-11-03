Alvotech chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre l'arthrite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Alvotech ALVO.O chutent de 28,8 % à 5,45 $

** Dimanche en fin de journée, la société a déclaré que la FDA américaine a émis une lettre de réponse complète refusant l'approbation du médicament d'Alvotech, AVT05, un biosimilaire du Simponi de Johnson & Johnson JNJ.N pour le traitement des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde

** La FDA cite des déficiences non résolues lors de l'inspection du site d'Alvotech à Reykjavik, en Islande, en juillet 2025

** L'entreprise note que l'usine reste agréée par la FDA pour la fabrication et continue à fournir les produits actuellement commercialisés

** La FDA n'a pas identifié d'autres lacunes dans la demande - ALVO

** Suite à la réception de la LCR, Alvotech réduit ses revenus totaux pour 2025 à une fourchette de 570 millions à 600 millions de dollars, par rapport à une fourchette précédente de 600 millions à 700 millions de dollars

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 58,6 % depuis le début de l'année