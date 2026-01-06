Alumis bondit après que son médicament contre les maladies de la peau a atteint l'objectif principal lors d'essais de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions de la société biopharmaceutique Alumis ALMS.O ont bondi de 17,2 % à 9,74 $ avant la mise sur le marché
** ALMS affirme que sa pilule expérimentale, l'envudeucitinib, a atteint l'objectif principal dans deux études de phase avancée chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère
** Dans les deux essais, l'envudeucitinib a montré une peau plus claire que le placebo après 24 semaines de traitement
** Le psoriasis en plaques est une maladie cutanée à médiation immunitaire dans laquelle le système immunitaire devient trop actif et provoque une croissance trop rapide des cellules de la peau
** Alumis prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché à la FDA américaine au deuxième semestre 2026
** Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 14,9 % depuis le début de l'année
