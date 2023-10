Altur : l'Actif Net Réévalué baisse de 3,53% au troisième trimestre

(AOF) - Au 30 septembre 2023, l'Actif Net Réévalué (ANR) d'Altur Investissement, soit la valeur actualisée du portefeuille et des éléments bilantiels (trésorerie et dette), s'élève à 44,55 millions d'euros (11,35 euros par action) contre 46,18 millions d'euros au 30 juin 2023 (11,76 euros par action), soit une baisse de 3,53%. La quote-part par action calculée en tenant compte de la part des bénéfices distribuables d'Altur revenant statutairement aux associés commandités et aux associés commanditaires, ressort ainsi à 10,85 euros par action de commanditaire cotée contre 11,26 euros au 30 juin 2023.

Au 30 septembre 2023, l'actif d'Altur Investissement est composé d'un portefeuille de 20 sociétés, 4 FPCI et 2 SLP valorisés à 41,27 millions d'euros. Il est aussi composé des disponibilités pour 3,28 millions d'euros (correspondant à la trésorerie de 2,65 millions d'euros complétée du contrat de liquidité plus les actions auto-détenues).

La société n'a pas de dette financière.

Compte tenu des incertitudes macroéconomiques, le groupe souhaite " continuer sa stratégie de développement avec prudence sur les secteurs d'expertises que sont la Climate Tech & PropTech et l'Education & Formation tout en continuant à accompagner dans leur croissance les sociétés du portefeuille ", indique Altur.