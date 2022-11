ALTUR INVESTISSEMENT (ex TURENNE INVESTISSEMENT) : Réception d'un nouvel engagement d'apport d'actions dans le cadre du projet d'offre publique de rachat par ALTUR INVESTISSEMENT portant sur un maximum de 760 000 de ses propres actions à un prix de 7,20 EUR par action

Communiqué de presse

Paris, le 8 novembre 2022

Altur Investissement rappelle que, par communiqué de presse en date du 3 novembre 2022, elle a informé le marché de la décision de la société Altur Gestion, Gérant d'Altur Investissement, de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Altur Investissement qui sera prochainement convoquée pour le 15 décembre 2022 (ci-après la « Société »), une résolution approuvant la mise en œuvre par Altur Investissement d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions d'un montant nominal maximum de 1 900 000 € portant sur un nombre maximum de 760 000 actions de la Société, représentant environ 18% du capital social de la Société, au prix de 7,20 € par action (ci-après l'« Offre » ou l' « OPRA »).

Il était précisé, aux termes du communiqué de presse susvisé, que le Président du Conseil de surveillance de la Société avait fait part à la Société de son intention d'apporter, dans le cadre de l'OPRA, la totalité des actions de la Société qu'il détient directement et indirectement par l'intermédiaire de la société JN. MC Consulting SARL, soit au total 51 748 actions et 51 748 droits de vote de la Société, représentant 1,23% du capital et 1,20% des droits de vote de la Société.

Par courrier en date du 7 novembre 2022, la société SOFIVAL, qui détient 375 081 actions et 375 081 droits de vote de la Société, représentant 8,89% du capital social et 8,68% des droits de vote de la Société, a informé la Société de son intention d'apporter à l'OPRA 187 540 actions et 187 540 droits de vote de la Société, représentant 4,44% du capital social et 4,34% des droits de vote de la Société.

Ainsi, à la date du présent communiqué de presse, les engagements d'apport à l'Offre portent sur un montant total de 239 288 actions et 239 288 droits de vote, représentant 5,67% du capital social et 5,54% des droits de vote de la Société.

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur – des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).



Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C



