Altria, le fabricant de Marlboro, prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026, après des hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de tabac Altria MO.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations des analystes jeudi, en raison de l'augmentation des prix de ses cigarettes et de ses produits de tabac oral.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché. En 2025, les actions d'Altria ont baissé d'environ 10 %.

Altria et ses concurrents se sont tournés vers les alternatives au tabac, telles que les vapes et les sachets de nicotine, afin de consolider leurs revenus, alors que les préoccupations en matière de santé réduisent l'usage de la cigarette.

Mais la transition a été mouvementée, et l'incursion d'Altria dans de nouvelles catégories s'est heurtée à des obstacles, le plus récent étant le blocage de l'importation de sa marque d'e-cigarettes NJOY à la suite d'un litige sur un brevet.

Altria ne s'attend pas à ce que NJOY revienne sur le marché en 2026. Elle s'attend également à un impact limité des efforts visant à réprimer le marché en plein essor des vapes non réglementées aux États-Unis, qui ont nui aux ventes de cigarettes et d'e-cigarettes d'Altria et de ses homologues.

La demande pour son label de sachets de nicotine On! a quant à elle ralenti en raison de la concurrence croissante de rivaux tels que British American Tobacco's BATS.L Velo.

Les ventes des produits du tabac traditionnels d'Altria étant en déclin et Altria luttant pour augmenter les ventes de produits plus récents tels que les vapes, les hausses de prix sont restées un levier essentiel pour préserver les marges.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 5,56 à 5,72 dollars par action pour 2026, dont le point médian est supérieur à l'estimation des analystes de 5,58 dollars, selon les données de LSEG.

La société basée à Richmond, en Virginie, a déclaré un bénéfice ajusté de 1,30 $ par action pour le quatrième trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes de 1,32 $ par action.

Les recettes tirées des produits à fumer ont diminué de 2,7 %, tandis que le volume trimestriel des expéditions de cigarettes a chuté de 7,9 %.

Billy Gifford, directeur général d'Altria, prendra sa retraite en mai après plus de cinq ans à la tête de l'entreprise. Il sera remplacé par le directeur financier Salvatore Mancuso.