Altran ne proposera pas de dividende au titre de 2019

PARIS, 25 mars (Reuters) - Altran Technologies Sa ALTT.PA annonce mercredi dans un communiqué: * que son conseil d'administration réuni le 24 mars a décidé de ne pas proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, en raison des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALTT.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +0.07% CAPGEMINI Euronext Paris +0.81%