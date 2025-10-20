 Aller au contenu principal
Alto Neuroscience progresse après avoir prévu d'accélérer la mise au point d'un médicament contre la dépression
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Alto Neuroscience ANRO.N augmentent de 8,2 % à 6,58 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle prévoit d'accélérer le développement de son médicament expérimental, ALTO-207, pour les personnes souffrant de dépression résistante au traitement

** La dépression résistante au traitement est un type de trouble dépressif majeur dont les symptômes ne s'améliorent pas après l'essai d'au moins deux antidépresseurs différents à des doses adéquates et pendant une période suffisante

** Le placement privé de 50 millions de dollars annoncé plus tôt aujourd'hui soutient le développement élargi de l'ALTO-207 - ANRO

** La société prévoit d'entreprendre une étude de stade avancé d'ici le début de 2027

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 43,7 % depuis le début de l'année

