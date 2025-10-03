 Aller au contenu principal
Alto Neuroscience obtient l'étiquette "fast track" de la FDA pour son médicament contre la schizophrénie
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Alto Neuroscience ANRO.N augmentent de 10% à 4,93 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, ALTO-101, a obtenu la désignation " fast track " de la FDA américaine, pour aider à améliorer la pensée et la mémoire chez les personnes atteintes de schizophrénie

** L'étiquette "fast track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La société teste ALTO-101 dans le cadre d'un essai à mi-parcours et a déclaré que des études antérieures avaient montré qu'il aidait des volontaires en bonne santé à penser plus clairement

** L'ALTO-101 agit en stimulant une substance chimique du cerveau qui aide à l'apprentissage et à la mémoire et est administré par la peau, selon la société

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 4 % depuis le début de l'année

