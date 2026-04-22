Altimmune s'effondre en raison de l'offre d'actions prévue pour financer un médicament contre les maladies du foie

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22 avril - ** Les actions d'Altimmune ALT.O ont baissé de 15,6 % à 2,93 $ dans les échanges prolongés, alors que l'entreprise prévoit de lever des fonds pour financer les essais de phase avancée de son médicament contre les maladies du foie ** La société annonce une offre d'actions et de bons de souscription , sans divulguer la taille de l'opération visée

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour un essai de phase 3 à venir dans la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), et à d'autres fins

** Le principal médicament candidat de Co, le pemvidutide, est un agoniste à double récepteur GLP-1/glucagon pour le traitement de l'obésité et du MASH, une maladie hépatique grave qui se développe lorsque l'accumulation de graisse provoque une inflammation de l'organe

** Leerink Partners et Barclays sont les teneurs de livre conjoints de l'offre proposée

** ALT, basée à Gaithersburg, Maryland, a ~130 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 450 millions de dollars

** L'action a terminé en hausse de 1,8 % à 3,47 $ le mercredi, réduisant la perte annuelle à 4 %. L'action est bien loin de son plus haut intraday de $6,44 atteint le 23 janvier 2026

** Sur 11 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 9 " achat fort " ou " achat ", 1 " maintien " et 1 " vente "; PT médian de 21 $, selon les données de LSEG