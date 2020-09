Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice USA annonce une offre sur le canadien Cogeco Reuters • 02/09/2020 à 15:58









ALTICE USA ANNONCE UNE OFFRE SUR LE CANADIEN COGECO (Reuters) - Altice USA annonce mercredi avoir présenté une offre d'achat au groupe canadien de télévision Cogeco, dont il prévoit de revendre les actifs canadiens à Rogers Communications pour ne conserver que la filiale américaine, Atlantic Broadband. L'offre, payable intégralement en numéraire, représente un montant total de 10,3 milliards de dollars canadiens (6,66 milliards d'euros environ), dont 4,8 milliards de dollars canadiens pour les seuls actifs américains, précise Altice USA dans un communiqué. Le groupe précise qu'Atlantic Broadband revendique la 9e place du marché des distributeurs de télévision par câble aux Etats-Unis. (Marc Angrand et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ALTICE USA-A NYSE +3.94%