Altice: le SBTi valide les objectifs climatiques de SFR information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - SFR annonce que la Science Based Targets initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à court et à long terme. Cette reconnaissance atteste de leur conformité avec les données scientifiques actuelles et les objectifs de l'Accord de Paris.



D'ici 2030, SFR prévoit de réduire de 42 % ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3) par rapport à 2022, dans une trajectoire compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 °C.



À l'horizon 2050, l'entreprise vise une réduction de 90 % de ses émissions et prévoit des actions de séquestration pour compenser les émissions résiduelles.







