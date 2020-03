Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe s'attend à une hausse du chiffre d'affaires et de l'Ebitda en 2020 Reuters • 24/03/2020 à 17:50









24 mars (Reuters) - * ALTICE EUROPE NV - CA CONSOLIDÉ DU T4 EUR 4,04 MDS (CONSENSUS ALTICE EUROPE: EUR 3,97 MDS) * ALTICE EUROPE NV - EBITDA AJUSTÉ DU T4 EUR 1,45 MDS (CONSENSUS ALTICE EUROPE: EUR 1,44 MDS) * ALTICE EUROPE NV - CAPEX DU T4 EUR 900,0 MILLION (CONSENSUS ALTICE EUROPE: EUR 809 MILLION) * ALTICE EUROPE NV - DETTE NETTE TOTALE CONSOLIDÉE EUR 30,5 MDS À LA FIN DU T4 * ALTICE EUROPE NV - EN 2020 S'ATTEND À ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DES REVENUS RÉSIDENTIELS DANS SES PRINCIPALES ZONES GÉOGRAPHIQUES * ALTICE EUROPE NV - EN 2020 PRÉVOIT DE POURSUIVRE LA RÉDUCTION DE LA DETTE SUPPORTÉE PAR L'ACTIVITÉ TÉLÉCOMS, AVEC UN OBJECTIF DE RATIO DETTE NETTE/EBITDA À UN MULTIPLE DE 4 À 4,5 * ALTICE EUROPE NV - À L'AVENIR, LE CAPITAL EXCÉDENTAIRE SERA UTILISÉ POUR LE RACHAT D'ACTIONS * ALTICE EUROPE NV - EN 2020 S'ATTEND À UNE AUGMENTATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA * ALTICE EUROPE NV - CORONAVIRUS: S'ATTEND À CE QUE LES FLUX DE TRÉSORERIE RESTENT RÉSISTANTS TOUT AU LONG DE LA CRISE * ALTICE EUROPE NV - CORONAVIRUS: ACTUELLEMENT VOIT LA RÉDUCTION DES VENTES ET DU TAUX DE DÉSABONNEMENT EN RAISON DES FERMETURES DE MAGASINS; LA RÉDUCTION DES DÉPENSES DE MARKETING (Bureau de Paris)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%