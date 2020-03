Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe-Hot renonce à l'acquisition de Partner Communications Reuters • 31/03/2020 à 07:39









(Actualisé avec contexte) PARIS, 31 mars (Reuters) - Altice Europe a confirmé mardi que sa filiale Hot avait décidé de mettre un terme aux discussions sur l'éventuelle acquisition de Partner Communications. "Altice Europe N.V. (...) a pris note des récentes spéculations du marché concernant Hot Telecommunication Systems Ltd («Hot») et Partner Communications. Altice Europe confirme que sa filiale en propriété exclusive Hot a mis fin aux discussions concernant l'éventuelle acquisition de Partner Communications", dit le groupe dans un communiqué. Hot avait proposé d'acquérir Partner Communications en janvier, ce qui aurait donné lieu à la première fusion majeure dans le secteur israélien des télécommunications. Partner Communications, deuxième opérateur de téléphonie mobile en Israël, a fait état la semaine dernière d'une baisse de 63% de ses bénéfices au quatrième trimestre et lancé un avertissement sur ses prévisions en raison de l'épidémie de coronavirus. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam 0.00%