Altice Europe annonce son rachat par son fondateur Patrick Drahi

11 septembre (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * ACCORD SUR L'OFFRE EN NUMÉRAIRE RECOMMANDÉE DE EUR 4,11 PAR ACTION POUR TOUTES LES ACTIONS ORDINAIRES A ET B DANS LE CAPITAL D'ALTICE EUROPE PAR NEXT PRIVATE B.V * LE PRIX DE L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 23,8 % PAR RAPPORT AU PRIX DE CLÔTURE DU 10 SEPTEMBRE 2020 ET UNE PRIME D'ENVIRON 16,5 % PAR RAPPORT AU VWAP DE 180 JOURS * OPÉRATION PERMETTRA À ALTICE EUROPE D'AMÉLIORER ENCORE LE SUCCÈS DURABLE ET À LONG TERME DE SON ACTIVITÉ SOUS LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE L'INITIATEUR * L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET DEVRAIT S'ACHEVER AU PREMIER TRIMESTRE 2021 * SUITE À L'OFFRE, L'OFFRANT A L'INTENTION DE RETIRER ALTICE EUROPE DE LA COTE * AUCUNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES SOCIÉTÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE ET AUCUNE RÉDUCTION MATÉRIELLE DES EFFECTIFS D'ALTICE EUROPE N'EST PRÉVUE À LA SUITE DE L'OPÉRATION OU DE SA RÉALISATION * L'OFFRE EST SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS HABITUELLES ET DEVRAIT SE TERMINER AU PREMIER TRIMESTRE 2021 Texte original sur Eikon ID:nBw5rlC7ya Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +24.00%