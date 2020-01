Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice confirme une offre d'une filiale israélienne sur Partner Communications Reuters • 29/01/2020 à 10:17









29 janvier (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS , dans un communiqué publié mercredi : * CONFIRME QUE SA FILIALE ISRAÉLIENNE HOT A SOUMIS UNE OFFRE SUR 100% DU CAPITAL DE PARTNER COMMUNICATIONS * DIT QU'AUCUNE DÉCISION DÉFINITIVE N'A ÉTÉ PRISE AU SUJET DE PARTNER COMMUNICATIONS Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Reporting by Simon Carraud)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.84%