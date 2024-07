ALTHEORA - Webinaire investisseurs le 17 juillet 2024

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), tiendra un webinaire le mercredi 17 juillet à 11h afin de revenir sur l’activité de ce début d’année, au travers de la publication de son chiffre d’affaires semestriel.

Bénédicte Durand, Présidente Directrice Générale d’ALTHEORA, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires et des investisseurs.

Pour vous inscrire : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/altheora-visioconference-investisseurs?s=d34233e5-405c-411d-8c22-773084855a63



Vous pouvez adresser en amont vos questions à altheora@aelium.fr



Prochain rendez-vous :

Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2024 – 16 juillet 2024





ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites et polymères. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ...