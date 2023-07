Altheora : "Un S1 porté par la croissance externe"

Publication du CA S1



Après avoir communiqué des chiffres en croissance au titre de son T1 2023, Altheora poursuit sur sa lancée et clôture un premier semestre en hausse. A fin juin 2023, le Groupe annonce un chiffre d’affaires de 22,8 M€, en progression de 17%. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires pâtit de la décroissance conjoncturelle sur le secteur du BTP et ressort en retrait de 6,2% à 18,3 M€. Toutefois, bénéficiant d’un carnet de commandes robuste et de son positionnement vers de nouveaux marchés, le Groupe confirme le déploiement de son plan à horizon 2026 avec pour ambition un CA de 100 M€ et une marge d’EBITDA de 10% via la croissance externe et interne.



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre OC sur Altheora à 1,35€.