ALTHEORA - Un grand constructeur automobile sélectionne ALTHEORA pour prototyper le camion du futur

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), a été sélectionné par un constructeur de poids lourds d’envergure mondiale afin de prototyper un ensemble de pièces en matériaux composites pour son prochain modèle de camion électrique.

Grâce à son expertise des marchés de la mobilité et un bureau d’études en pointe, ALTHEORA a su démontrer son aptitude à répondre à un cahier des charges exigeant. Le prototypage de pièces complexes destinées à la production du futur camion électrique de la marque est d’ores et déjà lancé, et le Groupe travaille à la fabrication et au parachèvement de cet ensemble.

Pionnier de la démarche de décarbonation industrielle et médaille d'argent Ecovadis, ALTHEORA accompagne cet acteur majeur du transport dans la réduction de son impact. Ce travail d'équipe a offert à ALTHEORA de réussir à combiner l’ADN de la marque en matière de robustesse et d’efficience à une aérodynamique optimisée pour l’autonomie électrique.

En opérant un choix stratégique majeur, avec la diversification de ses secteurs d’activité, le Groupe en récolte aujourd’hui les fruits avec une multiplication des appels d’offres. Le marché « mobilité » poursuit sa croissance et ne cesse de séduire clients et prospects, comme ce projet l’illustre.