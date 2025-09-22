ALTHEORA - Résultats semestriels 2025 - Diversification accélérée vers la mobilité et la défense

« En 2025, ALTHEORA démontre la solidité de son modèle industriel et sa rigueur financière. Malgré un environnement conjoncturel encore fragile, nous avons su préserver nos marges et poursuivre notre stratégie de diversification. Les marchés de la mobilité et de la défense constituent désormais des relais de croissance tangibles.

ALTHEORA aborde la seconde partie de l’année avec confiance, et vigilance, compte tenu de l’instabilité macroéconomique et politique. Notre détermination est totale pour viser le retour à une croissance rentable, en s’appuyant sur l’ensemble de nos atouts et de nos qualités. »

Bénédicte Durand-Deloche, Présidente-Directrice Générale



Un semestre marqué par la résilience opérationnelle



Au cours du premier semestre 2025, ALTHEORA a enregistré un chiffre d’affaires de 18,9 M€, en retrait de 11 % par rapport au premier semestre 2024, dans un contexte de marché de la construction encore fragile.

Dans cet environnement économique et politique toujours aussi complexe, l’activité bien qu’en baisse, enregistre une légère amélioration par rapport au second semestre 2024. Les efforts commerciaux intensifiés ces derniers mois permettent de renforcer la confiance quant à des effets positifs prochainement.

Grâce à une discipline budgétaire exemplaire et à l’optimisation des processus industriels, le Groupe maintient son niveau de marge malgré la baisse d’activité.